Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots)

Polizeibeamte aus Georgsmarienhütte haben in der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.20 Uhr, zwei Personen an einem Verbrauchermarkt an der Tecklenburger Straße bemerkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die beiden Personen, in den Markt einzubrechen. Während ein Mann vorläufig festgenommen werden konnte, floh die zweite Person in Richtung der Straße Feuerwache. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und mangels Haftgründen auf freien Fuß entlassen. Nach dem zweiten Täter wird noch gesucht. Zeugenhinweise wären hilfreich. Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen an dem Lebensmittelmarkt oder in der Nähe bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in GMH unter 05401 879500 entgegen.

