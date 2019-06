Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schmuck erbeutet

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter erbeuteten Schmuck und eine Playstation bei einem Einbruch am Dienstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr, im Stadtteil Schinkel, in der Straße Am Wasserturm. Die Einbrecher suchten das erste OG eines Mehrfamilienhauses in der Sackgasse auf und brachen die Wohnungstür auf. In der Wohnung dursuchten sie die Räume und Schränke. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell