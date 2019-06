Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Roter Dacia Kombi wurde angefahren

Melle (ots)

Ein roter Dacia Logan Kombi ist am Dienstag in der Suerburgstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug zwischen 8 Uhr und 16 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren gegen den am Straßenrand abgestellten Dacia und fuhr danach einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Meller Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 05422-920600.

