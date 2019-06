Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Radfahrer stürzte- Unfallverursacher flüchtete

Ankum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lingener Straße (B214) wurde am Dienstag letzter Woche ein 57-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher entzog sich seiner Verantwortung und flüchtete in einem blauen Auto. Etwa gegen 17.35 Uhr bog das Fahrzeug, möglicherweise ein Ford, aus Richtung Bersenbrück kommend nach rechts in die Lindenstraße ab und stieß dabei mit dem auf dem Radweg fahrenden, bevorrechtigten Ankumer zusammen. Der Mann stürzte und zog sich schwerer Verletzungen zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Pkw setzte dann die Fahrt in der Lindenstraße fort und kümmerte sich nicht um den gestürzten E-Biker. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell