POL-OS: Bohmte: Großbrand in Recyclingbetrieb

Am Dienstagabend kam es in einem Recyclingbetrieb für Kunststoffe in der Straße Am Teichgraben zu einem Großbrand. Aus noch unbekannter Ursache brach gegen 19:15 Uhr in einer etwa 30 mal 80 Meter großen Halle Feuer aus, das schnell das komplette Gebäude in Brand setzte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Mitarbeiter in der Halle, die sich in Sicherheit bringen konnten. Eine Person erlitt allerdings eine Rauchgasvergiftung und musste schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer griff in der Folge auf die Garage des Nachbargrundstückes und zudem auf zahlreiche Bäume über. Es entstand eine enorme Rauchentwicklung, die schwarze Rauchsäule war über viele Kilometer hin sichtbar. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden evakukiert, das Bohmter Freibad vorzeitig geschlossen. Die in der Nähe befindliche B51 (Umgehungsstraße Bohmte) wurde ebenfalls gesperrt. Feuerwehren aus dem Altkreis Wittlage, der Umgebung, der Berufsfeuerwehr Osnabrück und sogar aus dem benachbarten NRW waren zu Spitzenzeiten mit etwa 250 Einsatzkräften mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Da nicht auszuschließen war, dass gesundheitsgefährdende Stoffe in die Luft gelangten, wurde der Bevölkerung angeraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht, der Einsatz der Feuerwehr wird auch heute mit der Nachaufsicht sicherlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Bis zum Einsatzende wird die Umgehungsstraße vermutlich noch gesperrt bleiben. Mittlerweile konnten die Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest, wird sich vermutlich aber im Millionenbereich bewegen.

