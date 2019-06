Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche: Unfallflucht in der Lindenstraße

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz des Gebäudes Lindenstraße 20 eine Unfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Ford Fiesta wurde in der Zeit zwischen 09.20 Uhr und 09.50 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug ganz erheblich an der Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher fuhr nach dem Vorfall einfach weg und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Fürstenau, Telefon 05901-95950.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell