Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeibericht zum Bockhorner Oldtimermarkt - trotz hohem Verkehrsaufkommen kein Verkehrsunfall, jedoch Taschendiebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am vergangenen Wochenende (14.-16.06.2019) fand zum 38. Mal der Bockhorner Oldtimermarkt statt.

An allen drei Tagen besuchten ca. 40.000 Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten europäischen Ausland die Veranstaltung.

Primär auf der B 437 (Varel/Bockhorn) kam es durch erhebliches Fahrzeugaufkommen während der An- und Abreise zu Behinderungen, am Samstag waren die vorhandenen Parkplätze nahezu vollständig ausgelastet.

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen Verkehrsunfällen, die Veranstaltung verlief wie in den Vorjahren ruhig und ohne große polizeiliche Einsatzlagen.

Im Verlaufe des Samstages, 15.06.2019, kam es zu acht Taschendiebstählen. In den angezeigten Fällen schlitzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand außen befindliche Taschen an der Kleidung der Geschädigten auf und entwendeten das hierin befindliche Bargeld.

"Dabei gingen die bislang unbekannten Täter so geschickt vor, dass der Diebstahl zum Zeitpunkt der Tat von den Geschädigten nicht bemerkt wurde" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Täter nutzen Gelegenheiten, gerade auf gut besuchten Veranstaltungen aus, um an das Vermögen der Leute zu kommen. Sie gehen gezielt und geschickt vor, so dass das Fehlen der Gelder erst später bemerkt wird, was uns die Fahndung schwieriger macht!"

Trotz verstärkter Fußstreifen konnten im Verlaufe der Veranstaltung keine verdächtigen Personen auf dem Gelände festgestellt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, insbesondere bei derartigen Veranstaltungen mit einem hohen Publikumsaufkommen, kein Bargeld in außen befindlichen Taschen der Bekleidung mitzuführen und bittet Zeugen, die ergänzende Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

