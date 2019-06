Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: POL-WHV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zieht aus polizeilicher Sicht ein positives Resümee zum Tag der Niedersachsen - Sicherheitskonzept aufgegangen!

Wilhelmshaven (ots)

Der 36. Tag der Niedersachsen verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sehr positiv. Zu den drei Festtagen waren insgesamt deutlich über 300.000 Besucherinnen und Besucher in der Stadt Wilhelmshaven zu Gast.

Ausdruck fand dieses auch in der bereits am Sonntagvormittag, 16.06.2019, notwendig gewordenen Rundfunkdurchsage, auf weitere Parkplätze hinzuweisen, da der Bereich beim Sportforum in der Friedenstraße bereits ausgebucht war.

Ergänzend zu den beiden vorherigen Pressemitteilungen - Fazit der ersten beiden Veranstaltungstage - stellten Einsatzkräfte am späten Samstagabend, 15.06.2019, um kurz nach 23 Uhr im Bereich des Südstrandes eine Gruppe von etwa einem Dutzend Unterstützer der Hells Angels fest, die sich auf dem Veranstaltungsgelände provokant und aggressiv verhielt.

Auch nach der erfolgten Ansprache durch die eingesetzten Kräfte änderte sich dieses Verhalten nicht, hinzukam, dass Polizeibeamte von zwei Personen aus der Gruppe bei ihrem polizeilichen Einschreiten mit Handys gefilmt wurden.

Im Rahmen der anschließenden Identitätsfeststellung und der Personendurchsuchung fanden die Beamten u.a. Schlaghandschuhe, ein Einhandmesser und ein Tierabwehrspray. Die Gegenstände wurden sichergestellt, Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen eine Person aus der Gruppe wurde außerdem noch ein bestehender Haftbefehl durch Zahlung des haftverschonenden Betrages vollstreckt.

Aufgrund der Gefahr, dass diese Personen den friedlichen Charakter des Festes nachhaltig stören werden, erhielten alle für das gesamte Veranstaltungsgelände bis zum Ende des Festes am Sonntagabend einen Platzverweis.

Am Sonntagnachmittag, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Deichbrücke zu einem Streit unter Kindern, wobei die genauen Umstände derzeit ungeklärt sind, die Ermittlungen dauern an.

Weitere Anzeigen sind der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland derzeit nicht bekannt.

Die erstmalig für eine Veranstaltung in Wilhelmshaven eingerichtete Mobile Wache wurde sehr positiv angenommen, sie wurde überwiegend als Informationspunkt genutzt.

"Unser Sicherheitskonzept ist aufgegangen!" betont Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und erklärt, dass das wesentliche Einsatzziel, Präsenz zu zeigen, freundlich und zurückhaltend zu sein, umgesetzt werden konnte.

"Die positive Stimmung der Veranstaltung schwappte auch auf die Einsatzkräfte über!" so Kreikebaum: "Wir sind sehr zufrieden!"

Zu Spitzenzeiten (wozu z.B. die Abendstunden zählen) sorgten ca. 100 Einsatzkräfte, vier Diensthundführerinnen und -führer mit ihren Vierbeinern, sowie vier Reiterinnen und Reiter der Reiterstaffel aus Braunschweig für die Sicherheit während der Veranstaltung.

Das Präventionsteam freute sich über die durchweg gut besuchte Blaulichtmeile und über die zahlreichen interessierten Besucherinnen und Besucher!

Alle drei Veranstaltungstage wurden über den Twitter-Account der Polizeiinspektion begleitet, s. https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

"Die dort veröffentlichten Bilder unterstreichen unser Resümee" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: "Freundliche Gesichter, begeisterte Kinderaugen, entspannte Einsatzkräfte - sogar die Meerestiere suchten ihren Weg zum Fest!"

