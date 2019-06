Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Wochenendmeldungen des Polizeikommissariats Jever - zwei Verkehrsunfälle mit einer Flucht, eine Trunkenheit im Verkehr und Vandalismus - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Sande - Fahrrad fahrender Zeuge gesucht

Am Freitagmittag, 14.06.2019, beobachtete ein Zeuge zwischen 13.30 und 13.45 Uhr wie ein auf der Gödenser Straße in Sande-Dykhausen fahrender Daimler der A-Klasse bei der Vorbeifahrt an einem am Fahrbahnrand geparkten blauen Pkw VW Golf am Außenspiegel beschädigte.

Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gödens fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Eine mögliche 79jährige Unfallverursacherin konnte inzwischen von der Polizei ermittelt werden. Sie bestreitet allerdings einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und will lediglich eine am Fahrbahnrand stehende Mülltonne bei der Vorbeifahrt gestreift haben.

Dies sei auch von einem ihr entgegenkommenden Radfahrer beobachtet worden, der die Frau auch angesprochen habe.

Die Polizei sucht diesen Radfahrer, aber auch weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Sande unter der Telefonnummer 04422-684 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen, 15.06.2019, wurde ein Abschleppunternehmen damit beauftragt, einen verunfallten Pkw im Bereich der Kreisstraße 294, Ecke Roffhausener Landstraße, aus einem Graben zu bergen.

Die ebenfalls hinzugezogene Polizei traf eine stark alkoholisierte, 22-jährige Person in unmittelbarer Nähe an, die angab, der Beifahrer des verunfallten Pkw gewesen zu sein.

Diese Person gab an, dass sich der Fahrer angeblich entfernt hätte, was die Beamten nach jetzigem Ermittlungsstand allerdings als eine Schutzbehauptung werten. Die Beamten ordneten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutprobe an und leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein, denn der 22-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nutzte den Pkw, ohne das Wissen der Fahrzeughalterin.

Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Vandalismus

In der Nacht zum Sonntag, 16.06.2019, wurden entlang der Addernhausener Straße, Kreisstraße 332, Addernhausener Weg, mehrere (mindestens 30!) Leitpfosten und ein Verkehrszeichen aus dem Erdreich gezogen und teilweise ins Land geworfen. Im Drosselweg beschädigten vermutlich dieselben Täter eine Sockellampe, indem sie diese abtraten.

Zeugen, insbesondere Anwohner und vorbeifahrende Pkw-Fahrer, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen.

