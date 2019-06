Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Verunfallter Pedelec/E-Bike-Fahrer wird gesucht Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Bike/Pedelec-Fahrer kam es am Freitag, gg. 15 Uhr auf der Freiligrathstraße in Höhe des Neuengrodener Wegs. Dort beabsichtigte der Pkw nach rechts abzubiegen und übersah dabei den am rechten Fahrbahnrand der Freiligrathstraße geradeaus fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der männliche Radfahrer (schwarze Jeans, Basecap, Hoodie, geschätzt 35 Jahre alt) fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Der Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell