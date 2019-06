Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 60 Meter Starkstromkabel entwendet - Ein auf Kipp stehendes Fenster ermöglichte den Einstieg in einen Rohbau - Unbekannte haben es offenbar auf Kabel abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht zum Donnerstag, 13.06.2019 vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in einen Rohbau in der Schellingstraße ein und kniff mit einem unbekannten Gegenstand drei Starkstromkabel unterschiedlicher Stärke durch. Insgesamt wurden ca. 60m Starkstromkabel von der Baustelle entwendet.

In der gleichen Nacht wurde ein in der Kirchreihe stehender Baucontainer aufgebrochen, nach jetzigem Sachstand jedoch nichts entwendet, außerdem auf dem Baustellengelände in der Kirchreihe versucht eine Tür aufzuhebeln, es blieb beim Versuch.

Erfolg hatten Unbekannte in der Zeit vom 08.-12.06.2019 in der Heetestraße. In dieser Zeit gelangten die Täter auf das umzäunte Gelände und entwendeten Kabel in unterschiedlicher Länge und Stärke.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

