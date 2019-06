Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Bockhorn und Diebstahl aus einem Wohnhaus in Varel - Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn und varel. Am Donnerstagnachmittag, 13.06.2019, wurde in der Lange Straße in der Zeit von 17:30 - 19:30 Uhr aus einem Carport ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot entwendet. Dieses wurde später im Sanddünenweg in Varel wieder aufgefunden. Zuvor wurde der Polizei in der Bockhorner Straße in Varel ein Diebstahl aus einem leerstehenden Wohnhaus gemeldet worden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich in dem Wohnhaus Teile des entwendeten Kleinkraftrades befanden, so dass die Polizei derzeit von einem Tatzusammenhang ausgeht.

Weiterhin wurden sowohl an dem Tatort in Bockhorn als auch an dem Auffindeort im Sandünenweg zwei Fahrräder aufgefunden. Es handelt sich dabei um ein Fahrrad der Marke SEDEX Bike in Rot sowie um ein Rad der Marke Tokaido, Typ Performance in Schwarz.

Wer Hinweise zu diesen Fahrrädern oder zu den beiden vorgenannten Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

