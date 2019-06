Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Wochenendmeldungen des Polizeikommissariats Varel - Verkehrsdelikte und Pkw-Sachbeschädigungen - Zeugen zur Unterstützung der angezeigten Straftaten gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Freitagabend, 14.06.2019 stellten Beamte gegen kurz nach 18:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße fest, dass der 21-jährige Fahrzeugführer eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde, außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen ein.

Im Zeitraum von Freitag, 14.06.2019 17 Uhr und Samstag, 15.06.2019 08:45, kam es in der Hans Schütte Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz einer Verkaufsfläche eines Automobilhändlers abgestellter schwarzer Mercedes wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Außerdem kam es in der Nacht zum Sonntag, 16.06.2019, im Bereich der Windallee, Steinbrückenweg, Lohstraße und Oldenburger Straße zu diversen Sachbeschädigungen an Pkw.

Zu der Flucht und zu den Sachbeschädigungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/9230 zu melden.

Trunkenheitsfahrt eines Fahranfängers - Ordnungswidrigkeit bei 0,24 Promille

Am Sonntagvormittag, 16.06.2019, wurde der Polizei gegen 09.00 Uhr ein im Graben "geparkter" Pkw in Ellenserdamersiel gemeldet.

In Fahrzeugnähe konnte ein 19-jähriger Bockhorner festgestellt werden. Dieser räumte vor Ort ein mit dem Pkw in den Graben gefahren zu sein. Während der Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Heranwachsendenfest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,24 Promille.

Da es sich bei dem Fahrer um einen Fahranfänger handelte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. An dem Pkw und an der Berme ist kein Schaden entstanden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte in Petersgroden in der Straße am Jadebusen einen 22 jährigen Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert 0,56 Promille, so dass auch gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

