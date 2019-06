Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bad Iburg (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach zwei Autofahrern, die am Dienstagmittag an einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer beteiligt waren. Ein Senior bog gegen 12.30 Uhr mit seinem schwarzen Kleinwagen vom Charlottenburger Ring nach links in die Münsterstraße Richtung Ortsmitte ab. Dabei stieß er fast mit einem 54-Jährigen zusammen, der mit seinem E-Bike von der B51 kommend bevorrechtigt in die Münsterstraße abbog. Der Fahrradfahrer konnte sich gerade noch so auf dem E-Bike halten und an dem Kleinwagen vorbeifahren. Unmittelbar danach prallte er aber mit einem Firmenfahrzeug zusammen, dessen Fahrer von der Bielefelder Straße auf die Münsterstraße in Richtung B51 abgebogen war und die Vorfahrt des Radfahrers missachtet hatte. Während der Rentner in dem schwarzen Kleinwagen gar nicht anhielt, erkundigte sich der etwa 50 Jahre alte Fahrer des mit bunten Aufklebern versehenen Firmenwagens noch nach dem Befinden des E-Bikers. Der Mann hatte graue Haare und gab an, in Georgsmarienhütte zu arbeiten. Später bemerkte der Radfahrer, dass er sich bei dem Unfall eine leichte Verletzung zugezogen, jedoch nicht die Personalien des zweiten Unfallbeteiligten aufgeschrieben hatte. Die beiden Autofahrer und sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

