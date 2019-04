Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (277/2019) Unbekannter überfällt Tankstelle in Osterode

Göttingen (ots)

Osterode am Harz, Waldstraße Samstag, 20. April 2019, gegen 21.45 Uhr

OSTERODE (mb) - Ein maskierter Mann hat am Samstagabend (20.04.19) eine Tankstelle an der Waldstraße in Osterode überfallen. Bei der Tat erbeutete der Räuber Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen betrat der Täter gegen 21.45 Uhr den Verkaufsraum. Anschließend bedrohte er die 23-jährige Tankstellenmitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe des Bargeldes auf. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich keine Kunden mehr in der Tankstelle auf. Die Angestellte übergab dem Räuber das Geld, woraufhin der Mann mit der Beute vermutlich in einem weißen Mercedes in Richtung Herzberger Straße floh. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Täter ist etwa 160 cm groß, schwarz gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei in Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell