Polizeidirektion Hannover

POL-H: Großfeuer in Lagerhalle verursacht hohen Sachschaden

Hannover (ots)

Bei einem Brand in einer Lagerhalle an der Praklastraße (Uetze) ist in der Nacht zu Mittwoch (26.06.2019) ein hoher Schaden entstanden. Dabei ist niemand verletzt worden. In der Halle hatten mehrere hochwertige Landmaschinen eines Lohnunternehmers gestanden.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Mitarbeiter gegen 01:40 Uhr an dem Gelände vorbeigekommen und hatte Rauch aus der Lagerhalle aufsteigen sehen. Beim Nachschauen entdeckte er, dass es im Inneren der Halle brannte, und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Da die Halle derzeit nicht betreten werden kann, werden die Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort erst in den kommenden Tagen untersuchen. Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Schaden im Millionenbereich liegen. /isc, pu

