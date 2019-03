POL-AUR: Upgant-Schott - Tödlicher Motorradunfall; Norden - Auto auf Schulparkplatz beschädigt; Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Upgant-Schott - Tödlicher Motorradunfall

Ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Norden ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott tödlich verunglückt. Der Norder war gegen 14:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Marienhafer Straße von Wirdum in Richtung Marienhafe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Norden - Auto auf Schulparkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Schule an der Schulstraße haben Unbekannte am Mittwochmorgen ein geparktes Auto beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein grauer Skoda Octavia wurde in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 13:05 Uhr am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich möglicherweise um ein rotes Fahrzeug, da am beschädigten Auto rote Lackanhaftungen vorhanden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein silberner Audi Q3 ist am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schulstraße in Norden beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:35 Uhr und 14:25 Uhr. Der Verursacher beschädigte vermutlich mit seinem Fahrzeug die hintere Stoßstange des Audis und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

