POL-AUR: Norden - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Hage - Radfahrer im Kreisverkehr leicht verletzt

Norden - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 20-jähriger Radfahrer aus Norden ist am Dienstag auf der Kleine Neustraße in Norden mit einer 69-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Kenntnissen fuhren beide gegen 13:30 Uhr nebeneinander auf der Kleine Neustraße in Richtung Uffenstraße, als der 20-Jährige mit seinem Rad den Hyundai der Norderin seitlich streifte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Hage - Radfahrer im Kreisverkehr leicht verletzt

Ein 18-jähriger Radfahrer aus Norden ist am Mittwochmorgen beim Überqueren des Kreisverkehrs in Hage leicht verletzt worden. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Hage fuhr mit ihrem VW Touran gegen 7:10 Uhr in den Kreisverkehr der Hauptstraße. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen.

