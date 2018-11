BPOL-FL: Presseeinladung: Landesweite Präventionsaktion von Deutscher Bahn und Bundespolizei: "Schlauer gegen Klauer" - Aufklärung für Bahnreisende

Flensburg/Neumünster (ots) - Gerade in der Vorweihnachtszeit sind Bahnhöfe stark frequentiert. Durch das erhöhte Reisendenaufkommen nutzen Taschendiebe dieses aus, um Taschen- und Gepäckdiebstähle zu begehen.

Um Bahnreisende auf diese Gefahren hinzuweisen, plant die Bundespolizei und die Deutsche Bahn eine landesweite Aufklärungsaktion in Schleswig-Holstein. Diese wird in den Bahnhöfen Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg stattfinden.

Dabei soll in Gesprächen mit Bahnreisenden auf die Methoden der Taschendiebe und eigene Schutzvorkehrungen hingewiesen werden. Hierbei werden Bundespolizisten und Mitarbeiter der Deutschen Bahn Themen-Flyer an Reisende verteilen.

Hierzu sind Pressevertreter herzlich eingeladen am Samstag, den 01.12.2018 in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr an dieser Aktion teilzunehmen. Es stehen in den jeweiligen Bahnhöfen Pressesprecher der Bundespolizei für Fragen zur Verfügung.

Anmeldungen für die Bahnhöfe Neumünster und Flensburg bitte unter 0461/ 31 32 - 104 oder Hanspeter.schwartz@polizei.bund.de

Anmeldungen für die Bahnhöfe Kiel und Lübeck bitte unter 0431 / 98071 - 119 Gerhard.Stelke@polizei.bund.de

