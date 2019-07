Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Sattelauflieger gestohlen++Einbruchsversuch in Bäckerei++ Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft++Zeugen gesucht!++ Verkehrsunfallfluchten++Personensuche nach Verkehrsunfall++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Sattelauflieger gestohlen Leer - Im Tatzeitraum von Freitag, 14:30 Uhr, bis Samstag, 08:00 Uhr, wurde ein grauer Sattelauflieger von einem Parkplatz an der Ostfrieslandhalle in der Industrie entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Einbruchsversuch in Bäckerei Leer - Im Tatzeitraum von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 04:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Bäckerei in der Ubbo-Emmius-Straße. In der Bäckerei konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft Leer - Am Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Heisfelder Straße. Im Inneren wurde Bargeld aufgefunden und entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Zeugen gesucht! Leer - Am Samstag wurde der Polizei eine Straßenverkehrsgefährdung mitgeteilt, welche sich gegen 15:15 Uhr an einem Zebrastreifen in der Straße Hohe Loga in Höhe der Einmündung zum Logaer Weg zugetragen haben soll. Demnach wurde ein Pkw, welcher an dem dortigen Zebrastreifen anhielt, um ein Kind überqueren zu lassen, von einem blauen Opel (Kennzeichen mit der Städtekennung LER) samt Anhänger (Städtekennung WST) überholt. Hierbei übersah der Fahrer des Opel scheinbar das querende Kind und es kam zu einem Beinaheunfall. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, Hinweisgeber und insbesondere die Eltern des Kindes um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Samstag wurde ein schwarzer VW Touran, welcher im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ems Parks in der Nüttermoorer Straße geparkt stand, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Samstag wurde der rechte Außenspiegel eines schwarzen Mitsubishi, welcher in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Papenburger Straße stand, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Personensuche nach Verkehrsunfall Ostrhauderfehn - Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei um kurz vor fünf Uhr ein Verkehrsunfall in der Nordstraße gemeldet, bei dem ein Pkw Audi mit einer Garage sowie einem Baum kollidiert war. Der Fahrer des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs hatte sich nach dem Unfall entfernt. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass der Unfallverursacher zuvor die Nordstraße aus Richtung Hauptstraße kommend befahren hatte. Hierbei hat er bei dem Durchfahren einer Rechtskurve einen linksseitigen Bordstein berührt und ist anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach Zeugenaussagen kam es auf einem angrenzenden Grundstück dann zunächst zu einer Kollision mit einer Blechgarage und nach einem Wendemanöver zur Kollision mit einem Baum. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Unfall durch einen 23-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn verursacht worden war, der jedoch nicht an der Halteranschrift angetroffen werden konnte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann behandlungsbedürftige Verletzungen erlitten hat, wurden die Feuerwehr aus Ostrhauderfehn sowie Holterfehn zur Personensuche alarmiert. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde der Unfallverursacher dann um kurz vor 07:00 Uhr durch einen Familienangehörigen leicht verletzt auf einem nahegelegenen Feld aufgefunden, wo er sich versteckt gehalten hatte. Er wurde auf Grund eines festgestellten Atemalkoholwertes von 1,27 Promille in ein Krankenhaus transportiert, wo neben der medizinischen Behandlung eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der verunfallte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Durch den Verkehrsunfall ist ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Einsatz- und Streifendienst

Christian Groeneveld

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell