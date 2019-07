Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Kehrbesen gestohlen ++ Diebstahl aus Pkw++ Spielplatz beschädigt++

PI Leer/Emden (ots)

Filsum - Kehrbesen gestohlen Filsum- Am Freitag wurde ein hochwertiger motorbetriebener Kehrbesen der Marke Stihl in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr von der Ladefläche eines in der Dorfstraße abgestellten Kastenwagens gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Pkw Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Portmonee aus einem im Luchsweg geparkten VW Golf. In dem Portmonee befanden sich sowohl Bargeld als auch persönliche Karten. Das Portmo-nee wurde ohne Bargeld am Nachmittag in einer Hecke im Nahbereich wieder aufgefunden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Spielplatz beschädigt Rhauderfehn- Im Tatzeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Freitag, 09:30 Uhr, wurden Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Kirchstraße beschädigt. Unter anderem wurden hier Leitersprossen zertreten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Einsatz- und Streifendienst

Christian Groeneveld

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell