POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.07.2019

++ Fahrraddieb gestellt ++ Körperverletzung auf der "School's out Party" ++ Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle ++ Schlangenfund (siehe Bildmaterial) ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Leer - Fahrraddieb gestellt

Leer - Am gestrigen Nachmittag kontrollierte die Polizei einen 58-jährigen Fahrradfahrer im Logaer Weg. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Pedelec der Marke Sparta bereits im September letzten Jahres als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde seinerzeit aus einem Fahrradständer eines Lebensmittelgeschäftes im Osseweg entwendet. Der 58-jährige Mann aus Leer muss sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten und das Fahrrad konnte an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Leer - Körperverletzung auf der "School's out Party"

Leer - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen aus Hesel kam es am gestrigen Nachmittag gegen 16:45 Uhr an der Hafenpromenade in Höhe des Amtsgerichts. Zu diesem Zeitpunkt fand die jährliche "School's out Party" im Bereich des Leeraner Hafens statt. Mehrere Teilnehmer dieser Veranstaltung machten die Polizei auf eine Körperverletzung aufmerksam. Der Täter hatte sich von der Örtlichkeit bereits entfernt. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 19-jährige durch einen Schlag in das Gesicht eine Platzwunde über dem Auge. Der männliche Täter konnte vorerst nicht näher beschrieben werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle

Leer - Gegen einen 60-jährigen Mann aus Assen wurden nach einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Mann aus Assen wurde mit seinem VW Golf am gestrigen Morgen gegen 08:45 Uhr im Wendekamp durch die Polizei kontrolliert. Bei einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergaben sich Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten weiterhin fest, dass der VW Golf nicht zugelassen und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Abschließend war der 60-jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme wurde veranlasst. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz, wegen der Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Brinkum - Schlangenfund (siehe Bildmaterial)

Brinkum - Mit einem seltenen Fall hatte sich die Polizei am gestrigen Nachmittag im Dorfweg beschäftigt. In einem Seitenweg des Dorfweges wurde eine circa 50cm große Schlange aufgefunden. Bei dem Tier handelt es sich vermutlich um eine Kornnatter, die wohlauf in einem Terrarium an einen Experten für Reptilien übergeben wurde. Wie das Reptil dorthin gelangte, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Westoverledingen - Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung in der Hauptstraße im Ortsteil Völlenerfehn gerufen. Eine 22-jährige aus Westoverledingen befuhr mit ihrem Daimler die Hauptstraße aus Richtung Papenburg kommend in Richtung Völlenerfehn. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich mit ihrem Pkw. Der Daimler kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

