POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Am vorletzten Mittwoch, den 26.06.2019 gegen 04:40 Uhr, wurde ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger nach einem Diebstahl eines neuwertigen Pkw, VW T6 vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug, im Wert von 51.000 Euro, hatte sich zuvor auf dem Gelände eines Autohauses in der Hauptstraße in Leer befunden. Der T6 war zunächst auf der A 28 in Richtung Oldenburg aufgefallen, da der Festgenommene unmittelbar nach der Diebstahlstat einen Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Leer-Ost verursacht hatte und nun mit dem stark beschädigten Fahrzeug die Autobahn befuhr. Beamte der Polizei in Westerstede und Oldenburg konnten das Fahrzeug schließlich in Oldenburg stoppen. Bei einer anschließenden Kontrolle ergaben sich bei dem 39-jährigen Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. In dem T6 wurden weitere Kennzeichen sowie ein Verkaufsschild des Autohauses aufgefunden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Pkw mit einem elektronischen Hilfsmittel manipuliert und ohne Schlüssel geführt wurde. Der polnische Staatsbürger wurde am Kontrollort vorläufig festgenommen. Im Laufe der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein weiterer PKW, VW T6 im Wert von 60.000 Euro von dem Gelände des Autohauses von mindestens drei weiteren Tätern im gleichen Tatzeitraum entwendet worden war. Der 39-jährige steht daher im Verdacht, als Mitglied einer mehrköpfigen Bande, an diesen beiden Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück, in der Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchskriminalität und anderer besonderer Betrugs- und Diebstahlstaten, einen Haftantrag beim Amtsgericht in Leer gestellt. Am letzten Donnerstag ordnete der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft des polnischen Staatsbürgers an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen werden überregionale Tatzusammenhänge mit gleichgelagerten Taten überprüft. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

