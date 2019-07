POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.07.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall zwischen Trecker und Pkw ++ Brand eines Holzschuppens ++

Moormerland - Verkehrsunfall zwischen Trecker und Pkw

Moormerland - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker, an dem ein Anhänger gekoppelt war und einem Pkw kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Landstraße im Ortsteil Tergast. Ein 22-jähriger aus Ihlow befuhr mit dem Treckergespann die Landstraße in Richtung Oldersum. In einer dortigen Rechtskurve kollidierte der Anhänger des Treckers aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW Golf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw auf den neben der Fahrbahn gelegenen Radweg geschleudert. Der 49-jährige Fahrer des Golfes aus Moormerland wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden. An dem Anhänger entstand ebenfalls Sachschaden.

Moormerland - Brand eines Holzschuppens

Moormerland - Am heutigen Vormittag gegen 10:30 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand eines Holzschuppens in die Hauptstraße gerufen. Das Feuer breitete sich auf den circa 25 m² Holzschuppen, in dem Kaminholz deponiert war, vollständig aus. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf ein im Garten angrenzendes Gästehaus und auf benachbarte Gebäude verhindern. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand fahrlässig durch den Eigentümer selbst verursacht. Der Gesamtschaden wird auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

