Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht - 15-jähriger Schüler angefahren und leicht verletzt

Werne (ots)

Am Dienstagmorgen (02.07.2019), um 07.50 Uhr ist ein 15-jähriger Fahrradfahrer von einem PKW angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Schüler fuhr mit seinem Rad auf der Straße Wienbrede in Richtung Schulstraße. In diese wollte er nach links abbiegen. Dazu überquerte er den kurz davor befindlichen Fußgängerüberweg. Als er sich auf dem Überweg befand, kam von hinten ein PKW und stieß gegen das Hinterrad des Radfahrers. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes SUV gehandelt haben, das vermutlich von einem älteren Mann mit weißen Haaren und Schnurrbart gefahren wurde. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

