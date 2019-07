Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen - Fahrerin fuhr plötzlich in den Gegenverkehr

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Westhemmerder Weg wurden am Montagnachmittag drei Personen schwer verletzt. Eine 25 jährige Holzwickederin befuhr gegen 16.45 Uhr die Straße in Richtung Westhemmerde und lenkte aus bisher unklarer Ursache ihr Fahrzeug plötzlich in den Gegenverkehr. Ein ihr entgegenkommender 58 jähriger Unnaer versuchte noch auszuweichen, prallte aber dennoch mit der Holzwickederin zusammen. Ihr Fahrzeug kippte auf die rechte Seite und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der PKW des Unnaers kam auf einer Grünfläche neben der Straße zum Stehen.

Die Fahrerin und ihr siebenjähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei beteiligten Personen verletzten sich schwer und wurden in Krankenhäuser gebracht. Hierbei war auch eien Rettungshubschrauber im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 19 000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Versorgung der Unfallopfer und zur Unfallaufnahme musste der Westhemmerder Weg bis gegen 19 Uhr gesperrt werden.

