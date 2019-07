POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Geldbörse entwendet - Täter flüchtig!

Leer - Am heutigen Morgen gegen 09:40 Uhr kam es in der Filiale der Postbank im Bahnhofsring zu einem Geldbörsendiebstahl zum Nachteil eines 72-jährigen Leeraners. Der Leeraner hatte an einem dortigen Geldausgabeautomaten einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben und die Geldbörse im Anschluss kurzzeitig abgelegt. Diese Situation nutzte der Täter, griff nach der Geldbörse samt Bargeld und flüchtete fußläufig in Richtung des Parkhauses Frisia Center. Bei dem Versuch des 72-jährigen, dem Täter zu folgen, stürzte er. Verletzt hatte sich der Leeraner glücklicherweise nicht. Der Täter wird auf ein Alter von circa 25 Jahren und eine Körpergröße zwischen 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt. Er trug eine dunkle Bekleidung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Überladene Sattelzugmaschine - Weiterfahrt untersagt!

Leer - Am letzten Donnerstag kontrollierte die Polizei eine Sattelzugmaschine in der Straße "An der Seeschleuse". Bei der Überprüfung wurde eine Überladung des Sattelzuges um 13,3% festgestellt. Anstatt der zulässigen Gesamtmasse von 40.000 Kilogramm hatte der Sattelzug 45.320 Kilogramm geladen. Weiterhin konnten an dem Reifen der 1. Achse erhebliche Mängel festgestellt werden. In der Lauffläche der Reifen befanden sich mehrere Löcher, durch die die verrostete und gerissene Karkasse, dem tragenden Gerüst des inneren Reifens, zu erkennen war. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel und der Überladung untersagt. Gegen den 28-jährigen aus Hennef wurden zwei Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Leer - Ölspur verursacht Unfall - Zeugen gesucht!

Leer - Zeugen werden gesucht, die Hinweise zu einer Ölspur vom letzten Freitag auf der Sägemühlenstraße, Ecke Südring geben können. Am letzten Freitag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger aus Langwedel mit seinem Kraftrad die Sägemühlenstraße und beabsichtigte nach links auf den Südring zu fahren. Aufgrund einer circa 20 Meter langen Ölspur im dortigen Kurvenbereich, kam der 53-jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht genau eingegrenzt werden, wann die Ölspur bereits verursacht wurde. Eine Spezialfirma reinigte im Anschluss die Fahrbahn.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am letzten Donnerstag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 20-jährigen Fahrradfahrerin aus Emden. Die Emderin beabsichtigte in Höhe der Anschlussstelle Emden-Mitte die Auricher Straße zu überqueren. Als die Lichtzeichenanlage für die 20-jährige auf "Grün" schaltete, fuhr sie mit ihrem Fahrrad an. Dies übersah eine Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw die Auricher Straße in Richtung Innenstadt befuhr und touchierte dabei das Vorderrad der Emderin. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

