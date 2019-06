POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 29. Juni 2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Am Freitag befuhr ein 28-jähriger Mann aus Leer gegen 17:00 Uhr mit dem Fahrrad den Bahnhofsring, obwohl er aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums (2,42 Promille) nicht mehr fahrtüchtig war. Weiterhin querte er, in Höhe der Fußgängerampel in Richtung Mühlenplatz, die Fahrbahn, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihn rot anzeigte. Ein 79-jähriger Mann aus Leer sprach den Radfahrer auf sein Fehlverhalten an, woraufhin der Radfahrer den Mann zu Boden stieß. Der 79-jährige stürzte dadurch auf den Kopf und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher flüchtete vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizei vom Tatort, konnte im Rahmen der Fahndung jedoch zeitnah gestellt werden. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen und er anschließend zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Randalierer im Lebensmitteldiscounter

Leer - Am Freitag wurden der Polizei gegen 17:00 Uhr von Mitarbeitern eines Lebensmitteldiscounters in der Ubbo-Emmius-Straße mehrere Jugendliche mitgeteilt, die andere Kunden sowie das Personal beleidigen und drangsalieren. Vor Ort wurden zwei 17-jährige Jugendliche aus Bunde durch die eingesetzten Beamten festgestellt. Bei einer ersten Befragung stellte sich heraus, dass hauptsächlich einer der beiden Jugendlichen aktiv gehandelt und mehrere Kunden sowie Mitarbeiter beleidigt, bedroht und einen einschreitenden Mann möglicherweise auch geschlagen haben soll. Bei dem Jugendlichen konnte bei einem Alkoholtest ein Wert von 1,64 Promille festgestellt werden. Beide wurden von den Beamten zur Dienststelle gebracht und das Jugendamt hinzugezogen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Polizei in Leer sucht im Zusammenhang mit den eingeleiteten Strafverfahren noch weitere Zeugen und insbesondere den einschreitenden Mann, der bei der Sachverhaltsaufnahme nicht mehr anwesend war.

