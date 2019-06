POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 26.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ++ Diebstahl aus Bildungseinrichtung ++ Sachbeschädigung in Parkanlage ++

Brinkum/ A 28 - Verkehrsunfall

Brinkum/ A 28 - Zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 41-jährige Frau aus Oldenburg schwere Verletzungen erlitt, kam es heute gegen 11:25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost der A 28. Die Frau war mit ihrem Kia Rio in Richtung Leer unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei prallte, der auf dem Standstreifen abgestellt war. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich, ehe es in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zudem waren Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen und an der Außenschutzplanke entstanden. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des PKW. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung richteten die Beamten eine halbseitige Fahrbahnsperrung ein, aufgrund derer es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Bunde - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Bunde - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,59 Promille war heute Morgen gegen 01:00 Uhr ein 19-jähriger Papenburger mit einem VW Caddy in der Weenerstraße unterwegs. Die Fahrt endete, als der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und verunfallte. Den Erkenntnissen nach war der 19-Jährige in Richtung Weener unterwegs, als er nach einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen zwei Bäume prallte. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sowohl an dem VW als auch an den beiden Bäumen waren Sachschäden entstanden. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Fahrer lieferte das genannte Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Bei der Durchführung dieser Maßnahmen verhielt sich der 19-Jährige zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten. Er sprach ihnen gegenüber Beleidigungen und Bedrohungen aus. Aufgrund seines Verhaltens nahmen die Beamten den 19-Jährigen kurzzeitig in Gewahrsam.

Emden - Diebstahl aus Bildungseinrichtung

Emden - Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer beruflichen Bildungseinrichtung in der Theodor-Storm-Straße ein. Der Unbekannte zerstörte zunächst die Verglasung eines Fensters, um schließlich in das Gebäudeinnere gelangen zu können. Daraufhin brach er in der Einrichtung mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume nach Diebesgut. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Unbekannte unter Mitnahme von Bargeld und einem Laptop als Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Sachbeschädigung in Parkanlage

Uplengen - Im Zeitraum zwischen dem 15.06. und dem 17.06. kam es im Höstpark zu Sachbeschädigungen. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter einen Mülleimer eingetreten und eine Parkbeschilderung, die im Boden verankert war, abgebrochen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

