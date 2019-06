POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 24.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Viehdiebstahl ++ Trickdiebstahl ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Sachbeschädigung ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verstöße nach Geschwindigkeitsüberwachung ++

Filsum - Viehdiebstahl

Filsum - Vier Milchkühe der Rasse Holstein-Rind entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag und Mittwoch von einer Weide im Tuitjerweg. Die Beamten stellten keinerlei Beschädigungen an der Einfriedung der Weide fest. Auch das Weidentor war verschlossen, sodass ein Entlaufen der Kühe als ausgeschlossen erscheint. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Trickdiebstahl

Rhauderfehn - Einen dreisten Trickdiebstahl unternahm ein unbekannter Täter am Samstagmittag gegen kurz vor 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers im Hagiusring. Unter dem Vorwand, Geld gewechselt haben zu wollen, verwickelte der Täter einen Senior in ein Gespräch. Der gutgläubige Mann holte sein Portemonnaie hervor, um dem vermeintlichen Wunsch zu entsprechen. Zeugen beobachteten, wie der Täter diese Gelegenheit ausnutzte und dem Senior mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie entnahm. Als die Zeugen den Täter stellen wollten, ergriff dieser zunächst zu Fuß die Flucht. Anschließend begab er sich zu einem schwarzem PKW, der auf einem Parkstreifen an der Sparkasse/ Gemeinde in der 1. Südwieke abgestellt war. Der Täter flüchtete mit dem Fahrzeug durch den angrenzenden Kreisverkehr in Richtung Rhaudermoor. Ersten Erkenntnissen nach soll der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur aufweisen. Er trug schwarze, gegelte Haare und war mit einem blauen Hemd gekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - In der Nacht vom 16.06. auf den 17.06. kam es im Wiesenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wendete womöglich mit einem Kraftfahrzeug auf einer Grundstücksauffahrt. Dabei geriet der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonkugel, an welcher Sachschaden entstand. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstagabend und Freitagmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug einen Mercedes, C-Klasse, der in der Georgstraße in einer neben der Fahrbahn befindlichen Parkbucht abgestellt war. An dem Mercedes waren Schäden an der Fahrerseite entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am vergangenen Donnerstagmorgen, um 07:35 Uhr, verursachte ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Bingumer Deich Ecke Albrecht-Janssen-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Den Erkenntnissen nach beabsichtigte der Fahrer, mit seinem Fahrzeug zu wenden. Er fuhr rückwärts in die Albrecht-Janssen-Straße ein und touchierte dabei einen Holzzaun und einen Betonpoller. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung der Auffahrt zur A 31 fort. Zeugenbeobachtungen zufolge soll der LKW auf der Ladefläche mobile Toilettenkabinen transportiert haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstörte ein unbekannter Täter in der Hermann-Allmers-Straße in Höhe der Klopstockstraße mehrere Zaunelemente. Der Zaun befindet sich an der Rückseite eines Grundstücks und grenzt an einen Fußweg. Der Unbekannte zerstörte zwei der Elemente mutmaßlich mittels Fußtritten oder ähnlicher Gewalteinwirkung. Das dritte Elemente setzte er womöglich mittels Feuer in Brand, wodurch dieses zerstört wurde. Eine angrenzende Thujahecke wurde ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Rhauderfehn - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,51 Promille war gestern Abend gegen kurz vor 23:00 Uhr ein 61-jähriger Deterner mit einem Motorrad in der Backemoorer Straße unterwegs. Die Fahrt endete, als der Mann in einer Rechtskurve in der Ortsdurchfahrt von Backemoor gegen einen Bordstein geriet und stürzte. Der Rettungsdienst verbrachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er bei dem Sturz leichte Verletzungen erlitten. An seinem Motorrad war Sachschaden entstanden. Die Polizeibeamten veranlassten im Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem 61-Jährigen und stellten dessen Führerschein sicher.

Uplengen - Geschwindigkeitsüberwachung

Uplengen - Am vergangenen Donnerstag führten Polizeibeamte im Zeitraum von einer Stunde Geschwindigkeitsmessungen im Moorweg durch. Anlass waren Anhaltspunkte auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, die hauptsächlich von Verkehrsteilnehmern begangen wurden, die die Straße für den Durchgangsverkehr nutzten. Von den 55 gemessenen Fahrzeugen überschritten 17 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In drei Fällen davon war die Überschreitung so hoch, dass den jeweiligen Fahrern ein Bußgeldbescheid droht. In einem Fall stellten die Beamten einen Mofa-Fahrer fest, der mit 54 km/h unterwegs war. Gegen ihn leiteten die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren ein. Die Verkehrsteilnehmer müssen zukünftig mit weiteren Messungen rechnen.

