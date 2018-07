POL-EN: Herdecke - Autofahrerin streift Pkw und flüchtet

Herdecke (ots) - Am 04.07.2018, gegen 12.30 Uhr, beschädigte die Fahrerin eines silbernen BMW beim Einparken auf der Hengsteyseestraße einen abgestellten roten Skoda. Die BMW Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus und entfernte sich in Begleitung einer wartenden Frau zu Fuß in Richtung Bleichstein. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Weitere Ermittlungen dauern an.

