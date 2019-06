Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Einbruch in ein Schuhgeschäft ++ Garagenbrand ++ Trunkenheitsfahrt ++

Leer/A 31 - Verkehrsunfall

Leer/ A 31 - Am Freitagvormittag, gegen 08:40 Uhr, kam es auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop kurz vor der Anschlussstelle Leer-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Ford Transit. Der Unfall ereignete sich in einer Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung. Ein 64-Jähriger aus Neumünster musste mit seinem Sattelzug abbremsen, weil der vorrausfahrende Fahrer eines Arbeitsfahrzeugs von der Fahrbahn über eine Zufahrt in die Baustelle abbog. Ein dem Sattelzug nachfolgender 53-jähriger Mann aus Oldenburg fuhr den Erkenntnissen nach nahezu ungebremst mit dem Ford auf den Sattelauflieger auf. Der 53-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden, wohingegen der 64-Jährige unverletzt blieb. Der Ford war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit, sodass ein Abschleppunternehmen dessen Bergung übernahm. Zwar waren auch an dem Sattelzug Schäden entstanden. Diese hatten jedoch nicht die Fahrbereitschaft beeinträchtigt. Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung in der Baustelle hatte der Zwischenfall Einfluss auf die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer, die ein Stau bis auf eine Länge von vier Kilometern erwartete.

Weener - Einbruch in ein Schuhgeschäft

Weener - In der Zeit zwischen gestern Abend 19:10 Uhr und heute Morgen 18:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Bahnhofsstraße. Das Schuhgeschäft befindet sich in einem großen Gebäudekomplex zwischen weiteren Einzelhandelsgeschäften. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang ein bislang unbekannter Täter über ein Dachfenster in das Innere des Geschäftes ein. Hieraus wurden diverse Schuhpaare in einem Gesamtwert einer mittleren dreistelligen Summe entwendet. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Garagenbrand

Emden - Zu einem Garagenbrand wurde Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr in die Dollartstraße im Stadtteil Port Arthur/Transvaal gerufen. Eine Mitarbeiterin eines angrenzenden Imbisses war auf eine Rauchentwicklung innerhalb der Garage aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass sich das Feuer nicht auf angrenzende Gebäude ausbreiten konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Schaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Wert von 2,3 Promille wurde in der Nacht zu Donnerstag gegen 02:40 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Moormerland kontrolliert. Der Fahrer des VW Passats war den Beamten auf der Heisfelder Straße aufgefallen. Bei einer anschließenden Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellten die Beamten den Alkoholeinfluss des Moormerländers fest. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

