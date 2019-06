POL-LER: ++ Ausgetrickst. Polizei warnt vor derzeitiger Masche ++

Polizeiinspektion Leer/Emden

Ausgetrickst. Polizei warnt vor derzeitiger Masche

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Die Polizeiinspektion Leer/Emden möchte die Bürgerinnen und Bürger vor einer derzeitigen Masche eines Trickdiebstahles im Stadtgebiet Emden warnen. Seit April dieses Jahres erhielt die Polizei Emden Kenntnis über mehrere Diebstähle aus Kindergärten, Arztpraxen und Geschäften. In den vorliegenden Fällen suchte ein junger Mann den Kontakt zu den Angestellten auf, gewann deren Vertrauen und regte deren Hilfsbereitschaft an. Das kurzzeitige Verlassen der Räumlichkeiten durch die Angestellten wurde dann ausgenutzt, um schnell nach Wertgegenständen zu suchen und diese zu entwenden. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass Handtaschen und Wertgegenstände nicht unbeobachtet zurückgelassen werden sollten. Vertrauen gegenüber seinen Mitmenschen ist gut - in solchen Fällen rät die Polizei allerdings zu einer gesunden Skepsis, damit den Tätern kein Raum für strafbare Handlungen gegeben wird.

