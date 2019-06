Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

Schwerinsdorf - Brand eines Einfamilienhauses

Schwerinsdorf - Am letzten Donnerstag, den 13.06.2019 gegen 19:00 Uhr, wurden Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Oldendorfer Straße gerufen. Nachbarn waren auf den Brand aufmerksam geworden und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Hauses bereits in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde in dem Einfamilienhaus der Leichnam der allein lebenden 86-jährigen Bewohnerin aufgefunden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Eine am letzten Montag durchgeführte Obduktion bei der 86-jährigen Frau ergab, dass sie infolge des Brandes verstorben war. Die Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass der Brand fahrlässig durch die Hausbewohnerin selbst verursacht worden war. Der Sachschaden wird auf eine untere sechsstellige Summe geschätzt.

