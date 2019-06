POL-LG: ++ Veranstaltungshinweis: Verkehrssicherheitstag - zum Mitmachen für Jung und Alt ++ 19.06.19 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüchow-Dannenberg/Dannenberg

Verkehrssicherheitstag - zum Mitmachen für Jung und Alt

Gemeinsam mit der Kreisfeuerwehr, der Polizei, der Verkehrswacht, des ADAC, des Fahrlehrerverbandes, des Straßenverkehrsamtes, der Firma Autokranverleih Pengel, der AOK, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der Firma Willam-Optik, der Stadt Dannenberg (Elbe), der Samtgemeinde Elbtalaue, der LSE GmbH und der Berufs Bildenden Schulen in Lüchow möchte der Kreispräventionsrat auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen und Sie herzlich am 19. Juni 2019 nach Dannenberg rund um den Adolfsplatz und den Marktplatz einladen. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr und endet gegen 12.30 Uhr. Alle Infos finden Sie hier in unserem Flyer. Dieser wurde von Schülerinnen und Schülern der Nicolas-Born-Schule der Klasse 9B entworfen und erstellt.

Wir alle nehmen täglich am Verkehr teil. Egal ob jung oder alt, zu Fuß, gemütlich mit dem Fahrrad, dem Motorrad oder Auto. Hierbei erwarten uns täglich, unverhofft zahlreiche Tücken - wir zeigen, wie Sie sich im Straßenverkehr am besten verhalten und mit unerwarteten Situationen umgehen.

Der Vorsitzende des Kreispräventionsrates und Erste Kreisrat des Landkreis Lüchow-Dannenberg Claudius Teske sagt: "Sicherheit im Straßenverkehr ist und bleibt ein wichtiges Thema. Vor allem bei Fahranfängerinnen und Fahranfängern ist die Unfallquote vergleichsweise hoch: mangels Fahrerfahrung werden Risiken im Straßenverkehr allzu oft unterschätzt und die Fähigkeit, das Fahrzeug auch in heiklen Situationen kontrollieren zu können, überschätzt. So wird beispielsweise das Handyverbot am Steuer immer wieder missachtet oder die Fahrtüchtigkeit nach Alkohol- oder Cannabiskonsum "schön geredet"."

Geplant sind viele verschiedene Aktionen. Der Höhepunkt des Tages wird sicherlich die Fallsimulation eines PKWs aus 10 Meter Höhe gegen einen Baumstamm sein, mit anschließendem Einsatz einer Rettungsschere und einer Rettungsübung der Feuerwehr und des DRK. An dieser Stelle möchte sich der Kreispräventionsrat bei der Firma Autokranverleih Pengel für die kostenlose Unterstützung mit einem Kran herzlich bedanken. Auch an die LSE GmbH geht ein Dank für die kostenlose Bereitstellung eines Busses, um in Fahrsituationen das richtige Verhalten im Bus zu üben, ebenso das sichere Ein- und Aussteigen. Ernüchternd wird es bei Aktionen der Polizei werden, wenn sogenannte Rauschbrillen zum Einsatz kommen und Jugendliche sich damit am Go-Kart - Parcours beteiligen dürfen. Für die kleinsten wird "Hugo, der Verkehrsgeier" von der Polizeipuppenbühne auftreten. Betrunken Auto fahren ist verboten und einen Autoüberschlag sollte man auch nicht aus Spaß provozieren - bei uns können Sie austesten, wie Sie bei solchen Situation reagieren und erhalten gleichzeitig nützliche Tipps falls ein Extremfall eintreten sollte. Der Fahrlehrerverband bietet neben einem Infostand gemeinsam mit dem ADAC eine Überschlagssimulation mit dem Motorrad an. Die Verkehrswacht wird vor Ort die Fahrradcodierung anbieten. Die Codierung ist kostenlos, eine Voranmeldung nicht erforderlich. Bitte beachten Sie, dass Sie neben den Fahrrädern auch einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mitbringen müssen. Für das leibliche Wohl und Getränke zum kleinen Preis sorgt die Kreisfeuerwehr in bewährter Weise. Zur Veranstaltung sind alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, sowie auch Gäste herzlich eingeladen. Alle Stationen sind für Jung und Alt interessant.

Unter www.luechow-dannnenberg.de oder auch bei der Samtgemeinde Elbtalaue unter https://www.elbtalaue.de/home/aktuelles/pressemitteilungen/verkehrssicherheitstag-am-19-07-2019-in-dannenberg-3.aspx

können Sie weitere wichtige Informationen finden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

