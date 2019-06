Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei sucht nach Vermisstem - "Wer sah Heino M.?" ++ Einbruch in Fitnesscenter ++ "Exhibionist" - Polizei ermittelt und sucht Zeugen ++ abermals Münzbehälter an Tankstellen aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.06.2019 ++

Lüneburg

Adendorf - Einbruch in Fitnesscenter

In die Räumlichkeiten eines Fitnesscenters in der Bunsenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 17.06.19 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und sich an einem Möbeltresor zu schaffen gemacht. Ob etwas erbeutet wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schulgebäude

In den Gebäudekomplex der BBS/Gymnasiums im Oedemer Weg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 14. Und 16.06.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster sowie weitere Türen und erbeuteten Süßigkeiten, Tablets und ein Mikrofon. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Stühle, Blumenkübel und rotes Fahrrad verschwunden

Sechs Stühle, einen Blumenkübel sowie ein rotes älteres Fahrrad stahlen Unbekannte in der Nacht zum 16.06.19 aus dem Außenbereich eines Imbisses/Grills in der Fritz-von-dem-Berge-Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-97891-0, entgegen.

Melbeck - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den frühen Abendstunden des 16.06.19 auf der Bundesstraße 4 - Uelzener Straße. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW T4 aus Uelzen hatte gegen 18:15 Uhr zu spät bemerkt, dass mehrere Fahrzeuge vor ihm bremsten und fuhr auf einen Pkw Ford Focus eines 33-Jährigen auf, der wiederum auf einen Pkw VW geschoben wurde. Die 25 Jahre alte Beifahrerin im VW T4 sowie der 33-Jährige im Ford erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.500 Euro.

Adendorf - "Schläge und Tritte" - Polizei ermittelt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei 21, 32 und 64 Jahre alte Männer aus Adendorf und Scharnebeck nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines 32-Jährigen in den frühen Abendstunden des 16.06.19 in der Dorfstraße. Der 32-Jährige wurde gegen 18:00 Uhr von den drei kosovarischen und serbischen Staatsbürgern auf einem Grundstück geschlagen und getreten. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Adendorf - gegen Betonwand gefahren

Gegen eine Betonwand fuhr ein 39-Jähriger in den Nachtstunden zum 17.06.19 auf der Kreisstraße 53 - Erbstorfer Landstraße. Der betrunkene Mann hatte dabei gegen 04:30 Uhr Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüneburg - "Exhibionist" - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nach einem Fall von Exhibitionismus in den Nachtstunden zum 15.06.19 in der Scharnhorststraße ermittelt die Polizei und sucht in diesem Zusammenhang auch einen Zeugen, der "Hilferuf" wahrnahm und vermutlich den Täter wegrennen sah. Ein Unbekannter (vermutlich mit einer Sturmhaube) über dem Kopf hatte sich gegen 02:30 Uhr im Bereich des Campusgeländes einer 18-Jährigen genähert und dabei an seinem Geschlechtsteil hantiert. Die Frau schrie um Hilfe und ergriff die Flucht. Der "Exhibitionist" verschwand und wird als ca. 170 bis 180 cm groß, mit dunklem Oberteil, blauer Jeans und Brille beschrieben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch einen möglichen Zeugen, der die Hilfeschreie wahrnahm. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2445, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Damenfahrrad aus Scheune gestohlen

Ein mit Seilringschloss gesichertes Damenrad stahlen Unbekannte in der Nacht zum 17.06.19 gegen 03:15 Uhr aus einer unverschlossenen Scheune in der Schmarsauer Straße. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Clenze - Weidezaungeräte gestohlen

Insgesamt drei Weidezaungeräte stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 14. Und 16.06.19 von drei Weiden in der Gemarkung Gistenbeck. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-266, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Polizei sucht nach Vermisstem - "Wer sah Heino M.?"

Nach dem aus einer Klinik in Bad Bevensen abgängige Heino M. sucht aktuell die Polizei in der Region. Der 49-Jährige war in den Morgenstunden des 16.06.19 aus dem Reha-Bereich einer Klinik verschwunden. Der Mann aus dem Bereich Glinde (Schleswig-Holstein) leidet nach einem Schlaganfall an Demenz und hat die Klinik vermutlich in den Morgenstunden des 16.06. verlassen. Heino M. ist ca. 180 cm groß, wiegt gut 90 Kilogramm und hat helles Haar. Er trägt ein dunkelgraues Langarmhemd, eine graue Stoffhose und schwarze Sandalen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - mit Stein Scheibe von Oberschule eingeworfen - eingedrungen

Die Thermophaen-Fensterscheibe eines Büros der Oberschule in der Schulstraße warfen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 14. Und 16.06.19 mit einem Stein ein. Die Unbekannten gelangten ins Gebäude und erbeuteten aus einer Wechselgeldkasse insgesamt zehn Euro Bargeld. Es entstand wesentlich höherer Sachschaden in gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05802-4467, entgegen.

Bad Bevensen/Uelzen/Region - abermals Münzbehälter an Tankstellen aufgebrochen

Nicht zum ersten Mal brachen Unbekannte in der Region Münzbehälter an Tankstellen auf, verursachten größeren Sachschaden mit lediglich geringer Beute. In der Nacht zum 16.06.19 war dieses Mal eine Tankstelle in der Ludwig-Ehlers-Straße betroffen. Dort wurden Münzgeldbehälter von Staubsaugern, Hochdruckreinigern und Vorreiniger angegangen und geringe Geldbeträge erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. In der Nacht zum 17.06.19 waren die Täter dann in Uelzen aktiv und machten sich an Münzautomaten bei Tankstellen in der Hansestraße sowie in der Celler Straße zu schaffen. Hier erbeuteten sie ebenfalls Kleingeld in geringer Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

