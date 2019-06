POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Sonntag, den 16.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Sonntag, den 16.06.2019

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Diebstähle aus Pkw ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer- Gegen 00:10 Uhr in der vergangenen Nacht wurde der Fahrer von einem Pkw Mercedes, C-Klasse, in der Marienstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 20 jährige Fahrer mit Wohnsitz in Leer unter Drogeneinfluss stand. Bei der anschließenden Inspizierung vom Innenraum wurde auch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Blutprobe war unerlässlich und die Weiterfahrt wurde vorläufig untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Ostrhauderfehn- Am gestrigen Samstagmorgen gegen 09:55 Uhr kam es in der 1.Südwieke zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen zur Unfallursache befuhr ein 25 jähriger Mercedes Fahrer, mit Wohnsitz in Ostrhauderfehn, die 1.Südwieke in Richtung Hauptstraße. Im Bereich einer dortigen Linkskurve kam der junge Fahrer zu sehr in den Bereich der Straßenmitte und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw Opel,der von einem 33 jährigen Mann aus Ostrhauderfehn geführt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und eine Atemalkoholkonzentration von 2,00 Promille aufzeigen konnte. Nach der Durchführung einer Blutprobe wurde der Führerschein sofort sichergestellt. Durch den Unfall wurde der Opel-Fahrer und seine 30 jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Ostrhauderfehn, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Weener- In der vergangenen Nacht kam es in der Graf- Edzard-Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw der Marke Citroen. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein derzeit unbekannter Täter mehrere Dosen Bier und Zigaretten aus dem verschlossenen Kraftfahrzeug. Ferner wurde an der Fahrzeugelektrik manipuliert, sodass ein ergänzender versuchter Diebstahl vom Pkw nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Durch die Tathandlung entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nach der Spurensicherung am Pkw wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurde in der vergangenen Nacht in der Mühlenstraße in Weener ein Pkw der Marke VW Caddy, von einem derzeit unbekannten Täter, angegangen. Hierbei wurden zwei Kreditkarten aus dem verschlossenen Kraftfahrzeug entwendet. Auch hier leitete die Polizei nach der Spurensuche am Pkw ein Strafverfahren ein. Zu beiden Delikten bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

Emden- In der Nordertorstraße kam es in der vergangenen Nacht zwischen 22 Uhr und 05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit Beschädigung an einem parkenden Pkw Citroen C2. Nach Spurensituation am abgeparkten Pkw Citroen wurde der linke Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Kfz abgerissen und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei leitete im Rahmen der Unfallaufnahme ein Strafverfahren ein. Hinweise zu diesem Ereignis bitte an das Polizeikommissariat Emden.

