Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 18.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Materialcontainer aufgebrochen ++ Diebstahl auf Baustelle ++ Dieseldiebstahl ++ Beschädigungen an Schule ++ Verkehrsunfallflucht ++ Küchenbrand ++

Rhauderfehn - Materialcontainer aufgebrochen

Rhauderfehn - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter auf einer Baustelle im Brachvogelweg mehrere Container auf, die als Werkzeuglager dienen. Neben einer Betonschubkarre und zwei Kabeltrommeln entwendete der Unbekannte unter anderem auch eine Alu-Leiter aus den Containern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl auf Baustelle

Leer - Zahlreiche Baumaschinen, Werkzeuge und Bauzubehör entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen aus einem Baucontainer, der im Baugebiet Bollinghauser Gaste an der Eisinghausener Straße deponiert war. Der Container war mit einem Schloss gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer/ A 28 - Dieseldiebstahl

Leer/ A 28 - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete ein unbekannter Täter einen mit einem Kubikmeter Dieselkraftstoff gefüllten Tank von einer Baustelle, die im Bereich des Autobahndreiecks Leer der A 28 eingerichtet ist. Den Erkenntnissen zufolge könnte der Täter zum Verladen des Tanks einen auf der Baustelle befindlichen Radlader genutzt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Beschädigungen an Schule

Leer - Im Zeitraum zwischen Samstag- und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter die Verglasung mehrerer Fenster und einer Eingangstür am Gebäude der Berufsbildenden Schule II in der Blinke. Den Erkenntnissen nach verursachte der Unbekannte die Beschädigungen mit einem Schachtdeckel, den er aus dem Innenhof der Schule entnahm. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer womöglich beim Rangieren mit einem Fahrzeug einen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt war. An dem Mercedes waren Lackschäden an der Fahrerseite entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Küchenbrand

Leer - Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden gestern Mittag gegen 13:15 Uhr zu einem Brand im Verbindungsweg gerufen. Dort war in der Küche eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Passanten hatten eine Qualmentwicklung und einen ausgelösten Brandmelder wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Feuerwehr gelang es zügig, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich keine Bewohner in dem Haus befunden. Der Sachschaden begrenzt sich hauptsächlich auf die Einbauküche und beläuft sich auf eine geschätzte Höhe im mittleren vierstelligen Bereich. Das Ermittlungsergebnis weist auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell