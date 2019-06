Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Pkw beschädigt ++ Auseinandersetzung auf einer Baustelle ++ Aufbruch eines Baustellencontainers ++

Emden - Pkw beschädigt

Emden - Am letzten Montagnachmittag beschädigte ein 40-jähriger aus Emden die Heckscheibe eines VW Passat. Vorausgegangen war eine prekäre Verkehrssituation auf der Nesserlander Straße in Höhe der Dollartstraße. Nach ersten Erkenntnissen war der 40-jährige aus Emden mit seinem VW Touran von der Dollartstraße nach rechts auf die Nesserlander Straße gefahren, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Aus diesem Grund musste ein 28-jähriger aus Emden mit seinem VW Passat, der ebenfalls die Nesserlander Straße in gleicher Richtung befuhr, ausweichen und überholte den Touran-Fahrer. In der Folge kam es zu einem erneuten Überholmanöver in der Fritz-Liebsch-Straße, wobei der 40-jährige Emder mit seinem Fahrzeug vor den Passat fuhr und diesen ausbremste. Der Fahrer stieg aus seinem Touran und griff durch das geöffnete Fenster nach dem 28-jährigen. Um sich aus der Situation zu befreien, wendete der 28-jährige sein Fahrzeug. Hierbei beschädigte der 40-jährige die Heckescheibe des Passats. Gegen den 40-jährigen Emder wird nun ermittelt.

Emden - Auseinandersetzung auf einer Baustelle

Emden - Der Einsatz eines Radladers an einer Baustelle sorgte am Montagvormittag bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer für Verärgerung. Ein 33-jähriger aus Emden war mit Bauarbeiten an einem Teilstück des Gehweges in der Ulmenstraße beschäftigt. Die Arbeiten mit dem Radlader beeinträchtigten hierbei temporär den Straßenverkehr. Als sich der 34-jährige Emder mit seinem Pkw der Baustelle näherte und vor dem Radlader zum Stillstand kam, hupte er mehrfach und äußerte lautstark seinen Unmut. Nach einem kurzen Wortgefecht stieg der Führer des Pkw aus seinem Fahrzeug, begab sich zum Radlader und zerrte an dem T-Shirt des Radladerfahrers. Weiterhin wurden Beleidigungen in Richtung des 33-jährigen getätigt. Ein weiterer Mitarbeiter, der ebenfalls an der Baustelle tätig war, konnte die Situation schließlich schlichten. Gegen den 34-jährigen Emder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Aufbruch eines Baustellencontainers

Leer - Zu einem Aufbruch eines Baustellencontainers kam es in der Zeit zwischen letzten Freitagmittag und Montagmorgen in einem Neubaugebiet "Wohnpark Bollinghauser Straße" an der Hamburger Straße. Ein bislang unbekannter Täter brach das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und entwendete diverse darin befindliche Geräte, Werkzeuge und Maschinen. Aufgrund der Größe und der Vielzahl des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Der Schaden wird auf eine Summe im unteren fünftstelligen Bereich geschätzt.

