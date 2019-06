Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 20.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Bunde/ A280 - Verkehrsunfall

Bunde/ A280 - Glück im Unglück hatten am gestrigen Abend gegen 18:45 Uhr zwei Insassen eines Renaults Twingo bei einem Verkehrsunfall auf der A 280. Der 57-jährige Fahrer und seine Beifahrerin, beide aus Gelsenkirchen, befuhren im Autobahndreieck Bunde den rechten Fahrstreifen der A 280 in Richtung Grenzübergang. Neben ihnen, auf dem linken Fahrstreifen, war ein 34-jähriger Bunder mit einem Sattelzug unterwegs. Der Bunder wechselte mit seinem Gespann den Fahrstreifen nach rechts und übersah dabei den Renault Twingo und drückte diesen in die Außenschutzplanken. Der Renault drehte sich und geriet quer zur Fahrtrichtung vor die Sattelzugmaschine. Schließlich schob der Sattelzug den Renault noch wenige Meter vor sich her, ehe der 34-Jährige den Verkehrsunfall bemerkte und sein Fahrzeug zum Stillstand brachte. Alle Beteiligten blieben bei diesem Vorfall unverletzt. An den Fahrzeugen sowie an der Schutzplanke waren Sachschäden entstanden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten richteten die Polizeibeamten eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn ein.

