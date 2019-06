POL-LER: ++Räuberischer Rucksackdiebstahl++ Pöbelnder Ladendieb++ Widerstand gg. Polizeibeamte++ Trunkenheitsfahrt++ Fahrt unter Btm.-einfluss++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Räuberischer Rucksackdiebstahl++ Pöbelnder Ladendieb++ Widerstand gg. Polizeibeamte++ Trunkenheitsfahrt++ Fahrt unter Btm.-einfluss++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

PI Leer/Emden (ots)

Leer- Räuberischer Rucksackdiebstahl Leer - Am Samstagabend stahlen zwei bislang unbekannte Personen gegen 23:20 Uhr einen in Höhe einer Musikbox in Höhe der Fußgängerüberführung in der Ledastraße abgestellten Rucksack und entfernten sich dann in Richtung der Straße Am Hafenkopf. Ein Täter konnte durch die 20-jährige Eigentümerin des Rucksacks in Höhe eines Cafés gestoppt werden. Hierbei kam es zu einer Rangelei zwischen ihr und dem Täter, sowie zwischen ihrem 27-jährigen Bekannten und einem weiteren Täter. Die beiden Leeraner werden hierbei leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Hafen. Hierbei wird der Rucksack zurückgelassen. Ein im Rucksack befindliches Samsung Smartphone sowie persönliche Karten werden gestohlen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Sie werden wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, Ca. 180 cm groß, (kurze) dunkle Haare, Südländische Erscheinung. Darüber hinaus soll eine weitere männliche Person beteiligt gewesen sein, die den Rucksack vor der Entwendung durchsucht haben soll. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Pöbelnder Ladendieb Leer - Am Samstag wurde der Polizei gegen 13:20 Uhr ein Mann gemeldet, der die Kunden eines Verbrauchermarktes im Osseweg anpöbeln würde. Vor Ort konnte ein 26-jähriger Mann angetroffen werden, der in Leer aufhältig ist. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei ihm zudem ein Cuttermesser aufgefunden werden, welches er zuvor im Markt gestohlen hatte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Grund des aggressiven Verhaltens des Mannes wurde er in Gewahrsam genommen.

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte Leer- In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei durch den Rettungsdienst gegen 01:50 Uhr um Unterstützung in der Ledastraße gebeten, da sich ein stark alkoholisierter 17-jähriger Leeraner renitent verhalten würde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme griff er einer 24-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht und drückte sie zur Seite. Sie blieb unverletzt. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme wurde ein 38-jährigen Polizeibeamten leicht verletzt. Er war weiterhin dienstfähig. Nachdem der Jugendliche zur Polizeidienststelle transportiert worden war, konnte eine Einlieferung in ein Krankenhaus erfolgen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Trunkenheitsfahrt Leer - Am Samstagabend wurde ein 34-jähriger Mann aus Leer als Fahrer eines VW Jetta gegen 23:30 Uhr in der Mühlenstraße in Höhe der Einmündung zur Großen Roßbergstraße kontrolliert. Hierbei wurde bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,49 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Am Samstag wurde ein 25-jähriger Leeraner als Fahrer eines Pkw Audi gegen 10:25 Uhr in der Straße Hohe Loga kontrolliert. Hierbei wird ein vorangegangener Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wird untersagt.

Uplengen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Uplengen - Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem Pkw Peugeot gegen 07:15 Uhr die Poghausener Straße in Richtung Remels. Nach Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Das Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,84 Promille festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich des Weiteren der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die entsprechenden Verfahren wurden daher eingeleitet.

