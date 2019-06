Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 22.06.2019

Leer/Emden (ots)

Hesel - Diebstahl aus Lebensmitteldiscounter / Zeugenaufruf!

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, wird ein ca. 30-jähriger Mann in einem Lebensmittel-Discounter in Hesel bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Darauf angesprochen, reagiert der Täter nicht und will das Geschäft verlassen. Im Nachfolgenden kommt es zu einer Rangelei mit einer Mitarbeiterin und einem Kunden, die den Täter am Verlassen der Örtlichkeit hindern wollen. Der Täter stürzt mit den beiden Personen zu Boden und flüchtet anschließend. Bei dem Vorfall verletzt sich die Mitarbeiterin so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden muss. Der Täter wird als schlank, ca. 170 cm groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren und einem Schnäuzer beschrieben. Auffällig wäre eine getragene Umhängetasche, ähnlich einer Laptoptasche. Der Täter sprach osteuropäisch. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der noch unbekannte helfende Kunde, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss (2)

Am Freitag wird im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen zweimaliges Führen von Kraftfahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Zunächst wird um 10:35 Uhr der 22-jährige Führer eines PKW Fiat in der Großen Roßbergstraße kontrolliert. Da der Verdacht auf Cannabiskonsum besteht, wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem kann eine geringe Menge Marihuana bei dem Mann sichergestellt werden. Um 20:50 Uhr befährt ein 15-jähriger den Logaer Weg mit seinem Mofa. Auch hier ergeben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verläuft positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wird. In beiden Fällen werden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hesel - Schraubzwinge beschädigt PKW / Zeugenaufruf!

Am Freitag, gegen 14.00 Uhr, befährt ein 53-jähriger Mann mit seinem PKW Kia Sorento die B 436 aus Richtung Holtland kommend in Richtung Hesel. Kurz nach Passieren der Einmündung Alte Poststraße fällt eine 50 cm lange Schraubzwinge auf seine Motorhaube und bleibt im Anschluss in der Windschutzscheibe stecken. Die Schraubzwinge (siehe Foto) kann nur ein entgegenkommendes Fahrzeug verloren haben. Zum Unfallzeitpunkt kam dem Geschädigten nämlich eine größere Fahrzeugschlange entgegen, die sich hinter einem Fahrzeug mit gelben Rundumlicht befand. Zeugen bzw. der Verlierer der Schraubzwinge werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:35 Uhr, befährt eine 18-jährige Emderin mit ihrem VW Polo die Frisiastraße in Fahrtrichtung des "VW-Kreisel"/Niedersachsenstraße. Sie folgt mit gemäßigter Geschwindigkeit einem vor ihr fahrenden LKW. Ein hinter ihr befindlicher Fahrzeugführer aus Leer, setzt mit seinem dunklen VW Passat trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeugverkehrs fädelt der Überholende zu früh wieder ein und touchiert den PKW der Emderin. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um einen Personalienaustausch und Aufnahme zu bemühen. Zeugen bzw. Hinweisgeber zu diesem Ereignis werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Schwerer Reitunfall

Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, kommt es auf dem Borkmeedeweg in Emden / OT Wybelsum zu einem schweren Reitunfall. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 20-jähriges Mädchen von einem Pferd gefallen und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Sie wird mit einem Rettungshubschrauber in ein regionales Unfallkrankenhaus geflogen.

