Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Positive Bilanz nach Geschwindigkeitskontrollen in Autobahnbaustellen ++

PI Leer/Emden (ots)

Landkreis Leer/ A 31 - Die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern im Gebiet von Autobahnbaustellen stand in den vergangenen zwei Wochen im Fokus von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Autobahnpolizei Leer und des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Leer. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Verwaltungsbehörde konnten viele Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die Gefahren bei Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von Autobahnbaustellen sensibilisiert werden. Das ohnehin schon gefahrenträchtige Arbeiten im Baustellenbereich wird für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahnpolizei und anderen Berufsgruppen im Zusammenhang mit ihren beruflichen Tätigkeiten auf der Autobahn durch Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht ungefährlicher.

Bei den durchgeführten Messungen lag die Rate der Geschwindigkeitsüberschreitungen bei etwa elf Prozent. Besonders negativ fiel dabei auf, dass neun Fahrzeugführer im Bereich einer 80 km/h-Begrenzung mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 160 km/h und darüber unterwegs waren. Diese Personen werden jeweils neben einem Bußgeld von 1.200 Euro mit einem 3-monatigen Fahrverbot rechnen müssen.

Es gibt auch Situationen auf Autobahnen, so weist die Polizei darauf hin, in denen die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit unterhalb der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit anpassen sollten, um Gefährdungen für sich und andere zu vermeiden. Beispielhaft seien hier Situationen genannt, in denen Fahrzeuge in der Baustelle oder auf dem Standstreifen wegen einer Panne liegengeblieben sind. Verkehrsteilnehmer sollten nur mit reduzierter Geschwindigkeit an solchen Gefahrenstellen vorbeifahren. Befindet sich ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen, so sollten Verkehrsteilnehmer im Idealfall auf den danebenliegenden Überholfahrstreifen wechseln, um den Abstand zum Pannenfahrzeug zu vergrößern.

Die Beamten ziehen nach Abschluss der zweiwöchigen Messungen ein positives Fazit. Trotz der zu beanstandenden Geschwindigkeitsüberschreitungen hielten sich rund 89 Prozent der gemessenen Verkehrsteilnehmer und damit der überwiegende Großteil an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Autobahnpolizei Leer und der Landkreis Leer werden auch zukünftig solche gemeinsamen Kontrollaktionen durchführen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell