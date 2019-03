Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand: Nachbarn verhindern Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Durch aufmerksame Nachbarn wurde heute Mittag um 13:15 Uhr der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Siepenstraße im Stadtteil Speldorf gemeldet. Umgehend wurden zwei Löschzuge der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich die Lage. Rauchgeruch war im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wahrnehmbar, sowie das akustische Signal eines Rauchmelders in einer Erdgeschosswohnung. Auf der Gebäuderückseite war außerdem ein Rauchaustritt aus einem gekippten Fenster festzustellen. Der Feuerwehr wurde durch Nachbarn bestätigt, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befinden. Sofort öffnete ein Trupp unter Atemschutz das gekippte Fenster und konnte somit zerstörungsfrei in die Wohnung eindringen. In der Wohnung war eine Rauchentwicklung aus einem Wäschetrockner feststellbar. Dieser wurde geöffnet und brennende Kleidungsstücke aus dem Trockner entfernt, um diese im Freien abzulöschen. Gleichzeitig wurde die Wohnung druckbelüftet um den Brandrauch aus der Wohnung zu entfernen. Der Einsatz war nach rund 45 Minuten beendet. Den aufmerksamen Nachbarn war zu verdanken, dass der Brand schnell entdeckt wurde und somit ein größerer Schaden verhindert wurde. (TWe/CLe)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell