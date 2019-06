POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 28.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Einbruch in Discounter ++ Werkzeuge entwendet ++ Verkehrsunfall infolge Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall ++

Weener - Einbruch in Discounter

Weener - Ein unbekannter Täter brach in der vergangenen Nacht in den Lidl-Markt in der Mühlenstraße ein. Die Tat ereignete sich womöglich gegen 02:10 Uhr, als zu diesem Zeitpunkt der Alarm ausgelöst wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelte der Täter mit einem unbekannten Werkzeug zunächst ein Fenster und schließlich eine innenliegende Schiebetür des Marktes auf. Bei dem Versuch, eine weitere Tür im Markt aufzuhebeln, scheiterte der Unbekannte. Er flüchtete ohne Mitnahme von Diebesgut. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Werkzeuge entwendet

Ostrhauderfehn - Diverse Elektrowerkzeuge, darunter unter anderem ein Akkuschrauber und ein Mörtelrührer, entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einer Garage in der Nordstraße. Den Erkenntnissen nach drang der Täter durch das geschlossen gewesene Garagentor in das Objekt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Verkehrsunfall infolge Alkoholeinfluss

Uplengen - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,57 Promille war am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr ein 53-jähriger Mann aus Wiesmoor mit einem PKW in der Firreler Straße aus Richtung Neufirrel in Richtung Neudorf unterwegs. Die Fahrt endete, als der Mann mit seinem Fahrzeug verunfallte. Ersten Erkenntnissen nach kam der Wiesmoorer zunächst mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Er lenkte das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, kam dann jedoch nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen. Als die Beamten den 53-Jährigen im Rettungswagen zum Unfallhergang befragten, stellten sie bei diesem Alkoholgeruch fest. Ein Test lieferte das genannte Ergebnis. Der Leichtverletzte wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Ein Abschleppdienst hatte sich um die Bergung des total beschädigten Fahrzeugs gekümmert.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Eine 70-jährige Frau aus Hinte war gestern Nachmittag gegen 15:15 Uhr mit einem VW Beetle auf der Heisfelder Straße in Richtung Ostersteg unterwegs. Sie befuhr in Höhe der Hausnummer 41 den rechten von zwei Fahrstreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW auf dem linken Fahrstreifen am VW Beetle vorbei, wobei der Verkehrsteilnehmer auf den Fahrstreifen der 70-Jährigen geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die Frau ihr Fahrzeug nach rechts. Dabei kollidierte ihr VW mit einem Mercedes, der in einer Parkbucht rechtsseitig der Fahrbahn abgestellt war. Am VW und am Mercedes entstanden Sachschäden. Die 70-Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Weener - Bei einem Verkehrsunfall in der Emsstraße, in Höhe Middelstenborgum, sind am Donnerstagmittag gegen kurz nach 13:00 Uhr fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 31-jähriger Ostrhauderfehner war mit seinem PKW Hyundai in Richtung Weener unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem VW Golf und einem Ford Fiesta kollidierte. In dem letztgenannten Fahrzeug saßen eine 35-Jährige und ein 57-Jähriger aus Leer. Mit dem VW war eine 26-Jährige aus Brinkum mit ihren beiden Kindern, ein Jahr und drei Jahre alt, unterwegs. Bis auf den 57-Jährigen erlitten alle Beteiligen leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden.

