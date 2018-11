POL-F: 181115 - 1104 Frankfurt-Niederrad: Streit endet in tätlicher Auseinandersetzung

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Abend (14. November 2018) kam es in der Schwanheimer Straße zwischen zwei jungen Männern zu einem verbalen Streit, der schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung mündete. Im Zuge dessen zog einer der beiden eine Schreckschusswaffe.

Gegen 18.20 Uhr trafen sich zwei 24-jährige Bekannte, um mutmaßlich einen Streit beizulegen. Doch zu einer Versöhnung kam es nicht. Stattdessen gingen die beiden sich gegenseitig tätlich an. Plötzlich bedrohte einer den anderen mit einer Schreckschusspistole.

Zeugen alarmierten die Polizei. Als diese eintraf, war von der Schreckschusspistole weit und breit nichts mehr zu sehen. Eine Wohnungsdurchsuchung brachte dann Licht ins Dunkel: In der Wohnung fanden die Beamten gleich zwei Schreckschusswaffen. Der 24-jährige mutmaßliche Täter verfügt jedoch über keine waffenrechtliche Erlaubnis.

Die Polizei stellte die beiden Schreckschusspistolen sicher. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell