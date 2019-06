Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen (siehe Bildmaterial) ++ Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ++ Lkw-Fahrer fotografiert Unfall ++ Pkw beschädigt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Hesel - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen (siehe Bildmaterial)

Hesel - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw wurde die Polizei am heutigen Morgen gegen 08:00 Uhr in die Stikelkamper Straße in Höhe des dortigen Schwimmbades gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige aus Neukamperfehn mit einem VW Passat die Stikelkamper Straße aus Richtung Hesel kommend. In einer dortigen Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein ihr entgegenkommender VW Transporter erkannte die Situation und versuchte nach links auszuweichen. In dem Moment beabsichtigte auch die 21-jährige wieder auf ihre Fahrbahn einzulenken. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Neukamperfehnerin sowie der 54-jährige Fahrer des Transporters aus Holtland als auch der 52-jährige Beifahrer aus Hesel wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für circa 10 Minuten voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

Bunde - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Bunde - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich gegen 01:00 Uhr in der Weenerstraße ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung. Ein 19-jähriger aus Papenburg befuhr mit einem VW Caddy die Weenerstraße aus Richtung Bunde kommend in Richtung Weener. In Höhe des Leege Weges kollidierte der Fahrzeugführer in einer dortigen Rechtskurve mit dem rechtsseitigen Bordstein, schleuderte im Anschluss über die Fahrbahn und prallte am linken Fahrbahnrand mit insgesamt zwei Bäumen zusammen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Papenburger sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, führten die Beamten eine Atemalkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der 19-jährige wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten und verhielt sich zunehmend aggressiv, sodass er nach der Blutentnahme in Gewahrsam genommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

A 28/Brinkum - Lkw-Fahrer fotografiert Unfall

A 28/Brinkum - Gegen einen 68-jährigen Fahrer einer Sattelzugmaschine wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem er mit seinem Smartphone eine Bildaufnahme eines schweren Verkehrsunfalles machte. Der Unfall hatte sich am gestrigen Mittag auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost in Fahrtrichtung Leer ereignet. Ein Pkw prallte gegen einen Vorwarner der Autobahnmeisterei, überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 68-jährige Fahrer aus Litauen fertigte eine Bildaufnahme von dieser Situation an. Die Sattelzugmaschine wurde daraufhin durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass solche Bildaufnahmen, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unzulässig und vor allem auch moralisch verwerflich sind.

Leer - Pkw beschädigt

Leer - Am letzten Samstag kam es in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 12:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem rückwärtigen Parkplatz einer Buchhandlung in der Mühlenstraße. Den Parkplatz erreicht man über die Straße "Ostersteg" gegenüber einem dortigen Sonnenstudio. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen grauen VW Golf. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - In der Zeit zwischen letzten Mittwoch und gestern Morgen wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein grauer Nissan Micra in der Straße "Am Eiland" beschädigt. Der Pkw wurde am rechten Fahrbahnrand abgestellt und weist nunmehr Lackbeschädigungen am linken Kotflügel auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

