Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Pedelecfahrerin (58-2506)

Speyer (ots)

25.06.2019, 16:35 Uhr

Ein 24jähriger Speyerer befuhr mit seinem Pkw Daewoo die Straße Am Woogbach in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Eine 60jährige Pedelecfahrerin aus Speyer befuhr zu gleichem Zeitpunkt den Radweg, von der Kurt-Schuhmacher-Straße kommend in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße, ordnungswidrig auf der linken Seite. An der Einmündung Theodor-Heuss-Straße / Am Woogbach übersah der rechtsabbiegende Pkw-Fahrer dann die kreuzende Pedelecfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Pedelecfahrerin stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich leicht an beiden Beinen. Eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes wurde abgelehnt. An Pedelec und Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500EUR.

