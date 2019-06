Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 25.06.2019, gegen 16.50 Uhr, befährt eine 23-jährige Frau aus Beindersheim mit ihrem Pkw VW die Wormser Straße in Richtung Autobahn A6. An der Kreuzung Wormser Straße/ Industriestraße will sie nach links in die Industriestraße abbiegen und übersieht hierbei den entgegenkommenden Pkw Ford eines 51-jährigen Mannes aus Grünstadt, welcher die Wormser Straße in Richtung Innenstadt befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wird der Pkw des 51-jährigen auf den Pkw Mercedes eines 26-jährigen Mannes aus Lampertheim geschoben, welcher an der Ampel in der Industriestraße wartet. An allen drei Fahrzeugen entsteht Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf etwa 37.000 Euro geschätzt. Die 23-jährige Frau erleidet einen Schock und wird zur Kontrolle durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme müssen die beiden Fahrstreifen der Wormser Straße in Richtung Innenstadt bis 18.10 Uhr gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell