Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 24.06.2019, um 23:00 Uhr missachtet eine 18-jährige VW Touran-Fahrerin an der Kreuzung Freinsheimer Straße/ Westring/ Carl-Bosch-Ring in Frankenthal die Vorfahrt eines aus der Flomersheimer Straße kommenden VW Golf- Fahrers. Die Fahrzeuge kollidieren miteinander und es entsteht hierbei jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des VW Golfs klagt über Schmerzen am Ohr und wird vom Rettungsdienst behandelt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 17.000 Euro beziffert.

